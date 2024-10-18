Нужно нагнать подписчиков в группу на Facebook

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Закрыт11 заявок1911 просмотров

Имеется Группа в Facebook посвященная теме безопасности.

Группа новая, нужно сделать чтобы в ней стало порядка 2500-3000 подписчиков.

Численность нужна для солидности, для создания образа доверия.

Аудитория: СНГ

Примерный возрастной контингент:

18‑24 года - 10%

25‑34 года - 35%

35‑44 года - 25%

45-54 года - 15%

остальные - 15%

Соотношение М/Ж:

Муж -65%

Жен- 35%

Подписчики могут быть не целевыми (могут быть и боты), главное- создать массу, приближенную к портрету потенциальной ЦА.

Пропорции не обязательны к строгому соблюдению, приведены для наглядности, чтоб не получилось так - "все подписчики женского пола в возрасте до 18 лет".

Важно!!! Методы выбирать, позволяющие избежать бана группы.

В откликах прошу оставить стоимость за работу (за подписчика) и сроки выполнения задания.

5 лет назад
DSkip
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