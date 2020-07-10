Нужно сделать вирусный пост для группы вк

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Завершен4 заявки268 просмотров

Добрый день!

Нужен пост призыв, для привлечения подписчиков в мою группу вк. Пост должен быть уникальным, интересным и по тематики группы. 

Картинка должна быть подходящего размера и формата для продвижение через саму платформу вк. 

Никаких предпочтений и ограничений к посту нет, вы сделайте на свой вкус и опираясь на ваши знания анологичных постов. 

 

Ссылка: https://vk.com/udivitelie_fakti

5 лет назад
Prince9
Рашид 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

sfedorovamaria
25 лет
6 лет в сервисе
Была
год назад
5 лет назад
$5
2 дня
Escrow
Спасибо за качественно выполненную работу.
Спасибо за четкую постановку задачи, приятное сотрудничество и моментальную оплату!

Заявки фрилансеров

Алексей
 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
sfedorovamaria
25 лет
6 лет в сервисе
Была
год назад
5 лет назад
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Камиль
 
35 лет
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5 лет назад
5 лет назад
Антон
 
31 год
5 лет в сервисе
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5 лет назад
5 лет назад