Нужно сделать вирусный пост для группы вк

Добрый день!

Нужен пост призыв, для привлечения подписчиков в мою группу вк. Пост должен быть уникальным, интересным и по тематики группы.

Картинка должна быть подходящего размера и формата для продвижение через саму платформу вк.

Никаких предпочтений и ограничений к посту нет, вы сделайте на свой вкус и опираясь на ваши знания анологичных постов.

Ссылка: https://vk.com/udivitelie_fakti