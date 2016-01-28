Prince9

Рашид Алпашаев Prince9

 
34 годаРоссия/Мегион
8 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Нужно сделать вирусный пост для группы вк

    Добрый день! Нужен пост призыв, для привлечения подписчиков в мою группу вк. Пост должен быть уникальным, интересным и по тематики группы.  Картинка должна быть подходящего размера и формата для продвижение через саму платформу вк.  Никаких предпочтений и ...

    Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Нужен сайт с реферальной программой

    Нужен сайт можно и  одностраничный с возможностью регистрации и личным кабинетом где после регистрации пользователь получает свою реферальную ссылку и видит там своих рефералов и сумму полученную за них.   просто платная регистрация стоимостью 999 рублей. После ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Нужен сайт

    $40

    Здравствуйте, я хотел бы простой сайт. Коротко опишу какой сайт хочу, а вы скажете на это своё мнение. Мне нужен сайт на подобии игры борьба умов(который на телефонах), то есть нужен сайт где люди зарегистрировавшись ...

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Описание к фильмам(Рерайт)

    Нужно написать описания к фильмам, фильмы можете выбирать сами, но не слишком старые. Так же нужно, чтобы описания были уникальны, уникальность более 90%. Ну и конечно же без ошибок и со смыслом. Описания должны содержать ...

    Копирайтинг31 заявка
    Закрыт
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
sfedorovamaria
23 годаУкраина
5 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$5
10 баллов
3 года назад
Нужно сделать вирусный пост для группы вк
Спасибо за четкую постановку задачи, приятное сотрудничество и моментальную оплату!
Спасибо за качественно выполненную работу.
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Seo-google
Максим 
29 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$310
10 баллов
5 лет назад
Нужен сайт с реферальной программой
Хорошая, четко поставленная задача. Всегда на связи, своевременное принятие заказа и оплата. Рекомендую и буду рад сотрудничеству еще!
Отличный исполнитель, сделал все вовремя и как обговаривали. После работы продолжил помогать и отвечать на возникшие вопросы. Рекомендую
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