Добрый день! Нужен пост призыв, для привлечения подписчиков в мою группу вк. Пост должен быть уникальным, интересным и по тематики группы. Картинка должна быть подходящего размера и формата для продвижение через саму платформу вк. Никаких предпочтений и ...
Действие аккаунта приостановлено!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
—
нет постоянных исполнителей
—
нет безопасных платежей
- Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен3 года назад
Нужен сайт можно и одностраничный с возможностью регистрации и личным кабинетом где после регистрации пользователь получает свою реферальную ссылку и видит там своих рефералов и сумму полученную за них. просто платная регистрация стоимостью 999 рублей. После ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $40
Здравствуйте, я хотел бы простой сайт. Коротко опишу какой сайт хочу, а вы скажете на это своё мнение. Мне нужен сайт на подобии игры борьба умов(который на телефонах), то есть нужен сайт где люди зарегистрировавшись ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно написать описания к фильмам, фильмы можете выбирать сами, но не слишком старые. Так же нужно, чтобы описания были уникальны, уникальность более 90%. Ну и конечно же без ошибок и со смыслом. Описания должны содержать ...Копирайтинг31 заявкаЗакрыт8 лет назад
Отзывы фрилансеров
$5
10 баллов
3 года назад
Спасибо за четкую постановку задачи, приятное сотрудничество и моментальную оплату!
Ответный отзыв
Спасибо за качественно выполненную работу.
$310
10 баллов
5 лет назад
Хорошая, четко поставленная задача. Всегда на связи, своевременное принятие заказа и оплата. Рекомендую и буду рад сотрудничеству еще!
Ответный отзыв
Отличный исполнитель, сделал все вовремя и как обговаривали. После работы продолжил помогать и отвечать на возникшие вопросы. Рекомендую