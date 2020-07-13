Настройка РК инстаграм

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Закрыт35 заявок1965 просмотров

Необходимо выделить ЦА в инстаграмм и провести тест по аудиториям и контенту.

Дневной бюджет на рекламу небольшой - 300-500р, аудитория узкая.

Цели 2. 1-ая продажи определенных товаров. 2-ая увеличение количества подписчиков.

При развитии можем выделить больший бюджет для роста

Важно не количество кликов а качество настройки.

Типы публикаций: сторис и лента.

Возможно ведение компании на долгосрочной основе.

В заявке укажите стоимость за разовую настройку и ведение рк аккаунта

5 лет назад
guest_15945806225118
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