Необходимо собрать аудиторию в Инстаграм

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт14 заявок436 просмотров

Необходимо собрать аудиторию по конкретным критериям для фолловинга. Нужны Instagram аккаунты живых людей из Украины, относящихся к IT сфере. Возможно, дополнительно от Вас потребуется услуга продвижения, если убедите :)

5 лет назад
fanski
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