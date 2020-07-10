Настройка таргетированной рекламы

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт13 заявок2021 просмотр

Добрый день! 

Хотим провести часовое интервью через zoom/skype с профессиональным таргетологом для того, чтобы узнать какие боли и проблемы есть у участников рынка (и проверить гипотезу нового продукта), узнать о возможности автоматизации рутинных процессов при настройке таргетированных рекламных кампаний и какие решения для этого уже есть, узнать про тренды на рынке и т.д.

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