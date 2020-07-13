Ведение аккаунтов в ВК, Инстаграм + добавление товаров на сайт.

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт23 заявки1037 просмотров

Необходимо ведение аккаунтов в инстаграм, вк и добавление товаров.

Первое - разработка контент плана, анализ контента конкурентов и обсуждение стратегии.

Со своей стороны готовы снимать необходимый контент и способствовать качественному развитию соц. сетей.

Работали по стандарту - 3 публикации в день. 1- развлекательная (фирменные цитаты), 1 на вовлечение и 1 продающая. Так же делали прайсы по распродажам и товарам дня.

Необходим знающий, понимающий задачу человек с опытом работы над аккаунтами, которые под его управлением стабильно развиваются и продают.

У исполнителя должны быть идеи по созданию новаторских идей для активизации сообществ по мимо розыгрышей и сервисов вроде Activebot, понимание ниши и аудитории.

Так же необходимо добавлять новые товары в группу, сторис и на сайт

В среднем около 12-15шт в месяц.

Общаться с аудиторией не нужно, только контент.

В отклике укажите опыт работы, какие группы вели/ведете и желаемую оплату и возможные вопросы.

Работа в долгую на регулярной основе. 

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