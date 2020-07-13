Необходимо ведение аккаунтов в инстаграм, вк и добавление товаров. Первое - разработка контент плана, анализ контента конкурентов и обсуждение стратегии. Со своей стороны готовы снимать необходимый контент и способствовать качественному развитию ...
Поставить SMM и рассылки в вк для онлайн школы
Кто имеет опыт в онлайн запусках / копирайтинге продающих текстов / проектировании автоворонок / просто SMM ведении модерации крупного коммерческого паблика - прошу откликнуться!
Лучше все навыки и сразу или команда, которая может сделать комплекс работ по большому паблик под ключ
Проект существует давно, все гипотезы / продукты протестированы ♀Ничего придумывать не нужно, а просто сделать по ТЗ ))
Входные данные:
Есть Блог в ВК со 100+ подписчиками и такая же по размеру рассылка
Блогу более 5 лет, с репутацией и лояльностью все в порядке, либо блога - подтвержденная публичная личность.
Есть ряд образовательных и инфо продуктов, которые продаются и периодически обновляются в соответствии с трендами Рынка (в основном касается основам начала бизнеса, различным трендовым нишам: товарка, арбитраж, китай, тик ток и т.п. - то есть то что на максимальном спросе).
Никогда ничего не рекламируем, только даем качественный контент и работаем с подписчиками в рамках своих тем.
Постоянно крутим таргет, база обновляется.
Другие каналы не используем, но позже возможно задействуем (инста, ютюб, тг).
Все продукты - это автокурсы, на них не нужно набирать потоки и планировать срочные запуски. Все нужно делать на ботах.
Что хотим:
Привлечь специалиста по проектированию рассылок, архитектора воронок и ботов в senler, копирайтера и SMM-стратега (это все функции, можно в одном лице, можно команду из 2-3 специалистов) для переработки процесса запусков на текущие продукты и возможно, если потребуется их доработки.
Что сделать сейчас, в рамках этой задачи:
сделать контент-стратегию запусков по каждому продукту (контент + хронология + дожимы) + поставить всё это на реализацию
Исходя из потребностей под эти задачи - поработать над изменением или дополнением каждого продукта (расписать что именно нужно добавить/изменить в каждом продукте).
Выбрать из наших наработок и помочь создать новый флагманский продукт (например - как зарабатывать на партнерских программах. В него уместить и блок по маркетингу и блок по личному бренду и заработку на партнерках через свой блог)
Какой результат ожидаем получить на выходе:
(это все было, пока занимались сами, хотим просто передать опыт и делегировать):
- 2-3Х по выручке
- Сокращение скорости окупаемости денег на свежий трафик в 3-4 раза
- Выход Эксперта Школы из операционки управления Блогом и Рассылкой.
- Доп. продажи по имеющейся базе за счет эффективных перезапусков и повторных регистраций
- Регулярные конкурсы активности и ведение ленты и сторисов. Переток подписчиков Блога на рассылку и более активный органический прирост Блога
- Появление такого человека, который будет помогать интервьюировать эксперта и делать сам или передавать материалы контентщикам для создания финальных материалов в Блог / Рассылку / Продукты
- Увидеть ТЗ для трафик менеджера на более плотный и эффективный ретаргет по микро-базам (сейчас видим, что "там-там" дыры (например, в сформированной воронке ретаргет прикрутить на ключевых этапах), но нет систематического видения, как делать ремаркетинг не "заплатками", а органически встраивать его в структуру текущих запусков)
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Приложение. Какой Путь нового подписчика сейчас:
Шаг 1. Подписка на рассылку / рассылка 4 дня
Шаг 2. Бесплатный марафон 3 дня (Нативно Продаются два платных продукта)Проработать каждый день марафона + проработать ежедневные рассылки по участникам марафона
Шаг 3. Обзорный продукт для начинающих путь в бизнесе - фактический средний чек - 2990р (в нем внутри продается приватка и практикум по другой нише)
Нужно: Доработать первые дни марафона (добавить бонусные материалы pdf с кратким описанием и дать понять, что все подробности будут в основной части)
Шаг 4. По итогам 2 или 3 шага - продажа доступа к Приватке на 1 год (15К)
Шаг 5 (для тех кто не купил): повторный прогрев и продажа 3 и 4 + далее подписчик попадает на общую рассылку (она плохо структурирована и ее тоже нужно доработать и автоматизировать)
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Какой путь нового подписчика мы видим после переработки:
Шаг 1. Подписка на рассылку + получение PDF чек листа или Мини-Книги
Шаг 2. Прогрев от 3 до 5 дней (Адаптивно, в зависимости от дня недели, в который подписчик вступил, разная последовательность писем с передачей ключевых смыслов Блога и презентацией Эксперта). Закрытие на регистрацию на марафон (марафон начинается со вт и идет три дня)
Шаг 2.1*. Прогревочное событие за 1 или 2 дня до марафона / Можно практиковать не сразу, чтобы не усложнять отладку новой воронки
Шаг 4. Бесплатный 3 дн Марафон (возможно, запускать марафон так, чтобы не накладывался на выходные или анкетировать человека в начале рассылки, присваивать ему сегмент и если безработный или со сменным графиком, то пофиг пускать марафон ан выходных. Целей две: 1) максимизирвать доходимость до бесплатного марафона путем не сильно длинного прогрев; 2) Обеспечить так, чтобы человеку было физчески удобно пройти марафон до конца и с максимальной вовлеченностью).
Шаг 5.1 / Не купившие ничего: 7 дней - до продаем Обзорный продукт (который сейчас заявленная цена 5, фактическая для прошедших вебинар - 2 900р + есть демка). Последние день-два ОПРОС "а че не купил, для уточнения материалов для шага 6.2"
Шаг 5.2 / Купившие Обзорный продукт: или демку: 7 дней цепочка писем с мотивацией и кейсами участников
// Собственно, ЗДЕСЬ по юнит-экономике, мы уже хотим видеть полную окупаемость вложений в трафик
Шаг 6.1 / Для купивших обзорный продукт: цепочка писем с закрытием на Событие (уже не автовебинар, а живой стрим), на котором по классической модели просто продаем один из флагманов
Шаг 6.2 / Для не купивших ничего: отдельная рассылка на передачу нового набора ключевых смыслов и с повторным закрытием на регистрацию в марафон в течение 7-10 дней
Шаг 7. Общая линейная рассылка по образовавшимся при отработке шагов 1-6 сегментам. С периодическим встраиванием перерегистраций на марафон и запусков новых обзорных / флагманских продуктов и ОБЩИХ мероприятий для всех участников без исключения
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