Сделать анализ по ключевым фразам

Нужно сделать статистику упоминания за месяц "оливковое масло" в блогах, соц сетях (Инстаграм, фейсбук, вк, одноклассники, майл ру) как в программе TalkWalker ( но она не работает на русском рынке)

Подборный отсчет за месяц

включить как можно больше информации

добавить аналогичные названия к поиску Оливковое масло extra и тд