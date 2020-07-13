Сделать анализ по ключевым фразам

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт1 заявка384 просмотра

Нужно сделать статистику упоминания за месяц "оливковое масло" в блогах, соц сетях (Инстаграм, фейсбук, вк, одноклассники, майл ру) как в программе TalkWalker ( но она не работает на русском рынке)

Подборный отсчет за месяц

включить как можно больше информации 

добавить аналогичные названия к поиску Оливковое масло extra и тд 

5 лет назад
kvsofa
София 
30 лет
9 лет в сервисе
Была
год назад

Заявки фрилансеров

Алексей
 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад