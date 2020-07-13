Нужен таргетолог

Нужно настроить рекламную компанию в Инстаграм и Фейсбук. Может быть VK

Полить трафик на приземляющую страницу https://sex-lab.info/web. Собрать людей на вебинар.

Аккаунт с которого нужно настраивать https://instagram.com/sex_lab.info

Попробовали сами запустить рекламу для пробы, забанили рекламный кабинет, но после обращения в службу поддержки разбанили.

Тема на грани, важно не заработать очередной бан.

Примеры креативов прилагаются.

Нужно подобрать группы ЦА.

Докрутить до результата. В перспективе возможно постоянное сотрудничество.

Хотелось бы услышать предполагаемую стоимость клика, лида. Рекомендации по лэндингу. Креативы обсуждаются, можем наделать новых.

Можно сразу писать в телеграм:

https://t.me/IMarpol

Варианты оплаты обсуждаются. Но могу сразу предупредить, предоплаты не будет. Сталкивался неоднократно с жуликами и после предоплаты, не хотят работать.

Можем через безопасную сделку провести оплату.

Пишите 2 варианта цены, на одноразовую настройку и ведение, второй вариант за ежемесячную работу.

Желательно прикладывать кейсы, если кейсов нет, то можно обсуждать условия.

Проект только начинается, есть шанс попасть в команду.