SMM оформить

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Закрыт19 заявок456 просмотров

Добрый день мы бьюти студия на стадии запуска. Сейчас стоит задача найти ОПЫТНЫХ специалистов, которые работали со СФЕРОЙ БЬЮТИ или медициной. 

Обязательно портфолио  по Бьюти / Медицине.

Необходимо будет оформить страницу в инстаграмм. 

5 лет назад
titova345
28 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Алина
 
32 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Юлия
 
21 год
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Анастасия
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Егор
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Ирина
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Ангелина
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Николай
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Денис
 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 отзывов(-2)
5 лет назад
Светлана
 
43 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Игорь
 
55 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
5 лет назад
Александр
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Даниил
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Ирина
 
61 год
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
53 отзыва(-1)
5 лет назад
Анатолий
 
33 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Валерий
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
час назад
92 отзыва
5 лет назад
Лучший SMM-менеджер апреля
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Дмитрий
 
41 год
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Рома
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
21 отзыв
5 лет назад
Алексей
 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
час назад
11 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)