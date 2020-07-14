Раскрутить криптоканал в Ютубе

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт16 заявок913 просмотров

Каналу 2 года, но подписчиков мало и очень слабенько добавляются.

5 лет назад
sergtit
48 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Стас
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Кудратулло
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв
5 лет назад
Данила
 
21 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Владимир
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Данил
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Иван
 
45 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Владислав
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Александр
 
41 год
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
140 отзывов(-2)
5 лет назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Владимир
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Станислав
 
32 года
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Святослав
 
20 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Сергей
 
38 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Алекс
 
32 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
час назад
11 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Сергей
 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
36 отзывов(-1)
5 лет назад
Камиль
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Сделать анализ по ключевым фразам

    Нужно сделать статистику упоминания за месяц "оливковое масло" в блогах, соц сетях (Инстаграм, фейсбук, вк, одноклассники, майл ру) как в программе TalkWalker ( но она не работает на русском рынке) Подборный отсчет ...

    Социальные сети (SMM и SMO)1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужен таргетолог

    Нужно настроить рекламную компанию в Инстаграм и Фейсбук. Может быть VK Полить трафик на приземляющую страницу https://sex-lab.info/web. Собрать людей на вебинар. Аккаунт с которого нужно настраивать https://instagram.com/sex_lab.info Попробовали сами запустить рекламу для ...

    Социальные сети (SMM и SMO)12 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Ведение аккаунтов в ВК, Инстаграм + добавление товаров на сайт.

    Необходимо ведение аккаунтов в инстаграм, вк и добавление товаров. Первое - разработка контент плана, анализ контента конкурентов и обсуждение стратегии. Со своей стороны готовы снимать необходимый контент и способствовать качественному развитию ...

    Социальные сети (SMM и SMO)23 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработка контент-стратегии

    Необходим опытный и свежий взгляд на то, как ведется контент в сообществах. Работаем долгое время по стандарту в плане публикаций - розыгрыши, новинки, скидки, развлекательные посты. Необходимо сделать аккаунты более продающими ...

    Социальные сети (SMM и SMO)19 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Продвижение мобильного приложения

    Есть приложение по поиску работы в сфере HORECA, временный и постоянный персонал требуется: 1.Набрать группу реально заинтересованных исполнителей(официанты. повара, горничныке)1000-1500 человек И постоянную базу людей заинтересованных в их услугах, администрация отелей. ресторанов HR

    Социальные сети (SMM и SMO)4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Поставить SMM и рассылки в вк для онлайн школы

    $1000

    Кто имеет опыт в онлайн запусках / копирайтинге продающих текстов / проектировании автоворонок / просто SMM ведении модерации крупного коммерческого паблика - прошу откликнуться!  Лучше все навыки и сразу или команда, которая может сделать ...

    Социальные сети (SMM и SMO)4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Настройка РК инстаграм

    Необходимо выделить ЦА в инстаграмм и провести тест по аудиториям и контенту. Дневной бюджет на рекламу небольшой - 300-500р, аудитория узкая. Цели 2. 1-ая продажи определенных товаров. 2-ая увеличение количества подписчиков. ...

    Социальные сети (SMM и SMO)35 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Настройка таргетированной рекламы

    Добрый день!  Хотим провести часовое интервью через zoom/skype с профессиональным таргетологом для того, чтобы узнать какие боли и проблемы есть у участников рынка (и проверить гипотезу нового продукта), узнать о возможности автоматизации рутинных процессов ...

    Социальные сети (SMM и SMO)13 заявок
    Закрыт
    5 лет назад