Размещение информации на сайтах с анонсами мероприятий

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт6 заявок508 просмотров

Бизнес-школа БИЗНЕС ИНСАЙТ - первая школа бизнеса клубного типа. Мы на постоянной основе проводим обучающие мероприятия: вебинары, семинары, тренинги, онлайн-марафоны, курсы и т.д.

Ищем специалиста для размещения информации о мероприятиях на сайтах с анонсами мероприятий. Обычно это 15-20 сайтов для каждого мероприятия, список предоставляем.

По времени размещение 15-20 анонсов для одного мероприятия занимает примерно 1 час.

Оплата сдельная:

- 300 руб. - за публикацию 15-20 анонсов бесплатного мероприятия

- 300 руб. + % от оплат участников - за публикацию 15-20 анонсов платного мероприятия

Оплата два раза в месяц с задержкой в две недели.

Работа удаленная, со своего компьютера. Можно совмещать с другой работой, учебой, домашними делами.

Возможен дальнейший рост до SMM-специалиста и маркетолога – работа с социальными сетями, публикация информации в группах, привлечение новых участников.

5 лет назад
bischool
Дмитрий 
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Заявки фрилансеров

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Социальные сети (SMM и SMO)
Денис
 
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Денис
 
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Алексей
 
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