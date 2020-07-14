Размещение информации на сайтах с анонсами мероприятий

Бизнес-школа БИЗНЕС ИНСАЙТ - первая школа бизнеса клубного типа. Мы на постоянной основе проводим обучающие мероприятия: вебинары, семинары, тренинги, онлайн-марафоны, курсы и т.д.

Ищем специалиста для размещения информации о мероприятиях на сайтах с анонсами мероприятий. Обычно это 15-20 сайтов для каждого мероприятия, список предоставляем.

По времени размещение 15-20 анонсов для одного мероприятия занимает примерно 1 час.

Оплата сдельная:

- 300 руб. - за публикацию 15-20 анонсов бесплатного мероприятия

- 300 руб. + % от оплат участников - за публикацию 15-20 анонсов платного мероприятия

Оплата два раза в месяц с задержкой в две недели.

Работа удаленная, со своего компьютера. Можно совмещать с другой работой, учебой, домашними делами.

Возможен дальнейший рост до SMM-специалиста и маркетолога – работа с социальными сетями, публикация информации в группах, привлечение новых участников.