Нужно создать сайт с анонсами мероприятий Многопользовательский: у каждого организатора событий свой личный кабинет и своя страница Несколько разделов: курсы, тренинги, семинары и т.д. Возможность поиска и фильтрации: по длительности, платно/бесплатно, онлайн/офлайн Модерация: админ осуществляет ...
Бизнес-школа БИЗНЕС ИНСАЙТ - первая школа бизнеса клубного типа.
На сегодняшний день мы ведем обучение по следующим направлениям: маркетинг и продажи, управление компанией и автоматизация бизнеса, подбор персонала и формирование команды, управление репутацией в Интернете и личностный брендинг, финансовая грамотность и управление личными финансами, психология и личностный рост.
Наша главная цель – помочь начинающим предпринимателям открыть свой бизнес. Основной акцент в обучении мы делаем на Интернет-технологиях: создание сайта для бизнеса и привлечение на него посетителей, поисковая оптимизация (SEO), работа с социальными сетями (SMM), контекстная реклама, контент-маркетинг, маркетинг в электронной коммерции.
- Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт2 года назад
Бизнес-школа БИЗНЕС ИНСАЙТ - первая школа бизнеса клубного типа. Мы на постоянной основе проводим обучающие мероприятия: вебинары, семинары, тренинги, онлайн-марафоны, курсы и т.д. Ищем специалиста для размещения информации о мероприятиях на сайтах с анонсами мероприятий. Обычно ...Социальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт3 года назад