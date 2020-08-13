Бизнес-школа БИЗНЕС ИНСАЙТ

Бизнес-школа БИЗНЕС ИНСАЙТ - первая школа бизнеса клубного типа.

На сегодняшний день мы ведем обучение по следующим направлениям: маркетинг и продажи, управление компанией и автоматизация бизнеса, подбор персонала и формирование команды, управление репутацией в Интернете и личностный брендинг, финансовая грамотность и управление личными финансами, психология и личностный рост.

Наша главная цель – помочь начинающим предпринимателям открыть свой бизнес. Основной акцент в обучении мы делаем на Интернет-технологиях: создание сайта для бизнеса и привлечение на него посетителей, поисковая оптимизация (SEO), работа с социальными сетями (SMM), контекстная реклама, контент-маркетинг, маркетинг в электронной коммерции.