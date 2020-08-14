Ta2tian9a

Татьяна Ta2tian9a

 
23 годаРоссия/Саранск
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Привет)

Написания текстов моё хобби. Я умею писать грамотные и интересные тексты на различные темы,учитываю пожелания заказчика. Берусь за заказы на любую тему кроме авто и компьютеров, не боюсь тем 18+.Люблю тексты на медицинскую тематику, а так же тему косметики, ногтевого сервиса, продуктов питания и товаров для дома. 

С нетерпением жду ваших заказов. 

Отзывы заказчиков
myhomekrdru
Дмитрий 
47 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$2
10 баллов
3 года назад
Тексты для сайта детской стоматологии
Отличная работа, тексты написаны не технически правильно, исполнитель погрузился в тематику, но и стилистически верно. Учтены все особенности клиники и понятно переданы в текстах. Отличная работа.
Хороший заказчик. Чётко объясняет задание. Рекомендую)
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