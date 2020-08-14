Привет)

Написания текстов моё хобби. Я умею писать грамотные и интересные тексты на различные темы,учитываю пожелания заказчика. Берусь за заказы на любую тему кроме авто и компьютеров, не боюсь тем 18+.Люблю тексты на медицинскую тематику, а так же тему косметики, ногтевого сервиса, продуктов питания и товаров для дома.

С нетерпением жду ваших заказов.