Привет)
Написания текстов моё хобби. Я умею писать грамотные и интересные тексты на различные темы,учитываю пожелания заказчика. Берусь за заказы на любую тему кроме авто и компьютеров, не боюсь тем 18+.Люблю тексты на медицинскую тематику, а так же тему косметики, ногтевого сервиса, продуктов питания и товаров для дома.
С нетерпением жду ваших заказов.
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Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
3 года назад
Отличная работа, тексты написаны не технически правильно, исполнитель погрузился в тематику, но и стилистически верно. Учтены все особенности клиники и понятно переданы в текстах. Отличная работа.
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Чётко объясняет задание. Рекомендую)