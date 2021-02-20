nicole_tovpinets

Администрирование, наполнение сайтов, копирайтинг, SMM продвижение

Я маркетолог с успешными проектами за плечами.

SMM (Соц. Сети)

›› Ведение соц. сетей (Instagram, Vk, Tik Tok, Telegram)

›› Настройка таргетированной рекламы в Instagram

›› Оформление страницы

›› Разработка дизайна Highlights (вечные сторис)

›› Разработка логотипа

›› Постинг

›› Копирайтинг

›› Рерайтинг

›› Оформление гармоничной ленты

›› Обработка фотографий (Photoshop)

›› Монтаж видеороликов (Instagram/Tik Tok)

Дизайн

›› Разработка рекламных листовок

›› Разработка визиток по индивидуальным пожеланиям

›› Разработка баннеров

›› Анимация для соц. сетей

›› Оформление презентаций

›› Фотоколлажи

›› Открытки

›› Инфографика

›› Меню

›› Подарочные сертификаты

›› Анкеты для клиентов

›› Этикетки