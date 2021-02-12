ТАРГЕТ/SMM/КОПИРАЙТИНГ

Таргет - это реклама и продвижение, она показывается на месте рекламы между историями друзей в инстаграме (или в ленте) или в фейсбуке. Плюс этого средства продвижения в том, что таргет будет показываться в инстаграме тем людям, которым это может быть интересно (ваша целевая аудитория).

Например, если купить рекламу у блогера, то она будет работать на всех подписчиков и разово + возможно там будет меньше тех людей, которым было бы это интересно.

Возможно у Вас есть проблема с качественной настройкой таргетированной рекламы или нет ее вовсе.

В мою работу входит создание креативов, настройка и запуск рекламы, ведение месяц, также я делаю отчетность и отслеживаю эффективность рекламы.

Месяц ведения стоит 6000 т.р + ежедневный бюджет для фейсбука от 250-300 р/день.

Я решаю такого же рода проблему для своих клиентов + Вы получите бесплатные персональные рекомендации по ведению аккаунта. Мое УТП: с таргетом бизнес и блогеры растут даже в пандемию .

Буду рада помочь вам в качественной и настройке таргетированной рекламы.

ДРУГИЕ УСЛУГИ:

-АУДИТ ПРОФИЛЯ 700 Р С ПЕРСОНАЛЬНЫМ РАЗБОРОМ ШАПКИ, ЛЕНТЫ, ХАЙЛАЙТОВ

-СОЗДАНИЕ КРЕАТИВОВ/МАКЕТОВ БЕЗ ВЕДЕНИЯ 1000 Р

-РАЗОВАЯ НАСТРОЙКА ТАРГЕТА БЕЗ ВЕДЕНИЯ 1700 Р

Готова к долгосрочному сотрудничеству.