Написать статью для Дзена

Здравствуйте! Для авторов с Украины, с медицинским образованием. Написать уникальную статью объемом 800 слов по плану, без ключей. Уникальность от 95 по текст.ру. Тургенев от 8,5. Важно: ссылки на авторитетные источники (лучше иностранные). Тема: Причины ...