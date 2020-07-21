Нужен коммерческий текст о услуге для https://phlebo1.ru/ 1 Текст должен содержать информацию о услуге 2. Должен содержать информацию о отличиях компании и полезную информацию 3. В тексте не ...
Наполнение интернет-магазина контентом
Здравствуйте Ольга,
мне нужны тексты для магазина на русском языке.
Основные задания находятся в прикрепленном файле.
На этом сайте www.ralf.ru вы найдёте пример контента .
Обязательные условия:
-99% Уникальность всех текстов
-Тексты не должны повторятся между собой и должны быть интересными для читателя.
-Техты должны бытъ оптимированные под продажу и включать в себя ключевые слова из топ запросов по данной теме.
-SEO анализ и уникальностъ техта будут проверятся на техт.ru
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг19 заявокЗакрыт5 лет назад
- $30
Задача: статьи для сайтов, посвященных косметологии и лекарственным препаратам. Объем в месяц: 10-20 текстов по 5-8 тыс. знаков без пробелов каждый. Основные требования по текстам: 1. Раскрыть тему в соответствии с планом ...Копирайтинг54 заявкиЗакрыт5 лет назад
Написание текста с уникальностью 97-98%. Основное направление - гинекология, урология, ЭКО.Копирайтинг32 заявкиЗакрыт5 лет назад
Напечатать в ворде текст с фотографии А4 бланка, максимум похоже на оригинал, шрифт подбирать не надо, важно сохранить структуру бланкаКопирайтинг4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно написать 3 поста для инстаграма о собаках по темам: 1. как выбрать собаку 2. одиночество 3. стоит ли обращаться к кинологу. Объем - 1000-2000 симв каждый. Стоимость - ...Копирайтинг46 заявокЗакрыт5 лет назад
- $200
Здравствуйте! Для авторов с Украины, с медицинским образованием. Написать уникальную статью объемом 800 слов по плану, без ключей. Уникальность от 95 по текст.ру. Тургенев от 8,5. Важно: ссылки на авторитетные источники (лучше иностранные). Тема: Причины ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется подготовка контента для сайтов медицинской и косметологической тематик. Контент предназначается для страниц услуг клиник, и должен быть полностью проработан и подготовлен под ключ. Что я имею введу? Это не ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно написать описание для видеомонтажёра, под эту фриланс-биржу и другие. Текст должен сам себя продавать, более подробно в личные сообщения. Текст должен быть размером около 1000 знаков. Просьба отвечать, только тех кто готов работать до ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт5 лет назад
Написать уникальный текст на 3000 сбп, техническая тематика. 65 руб/1000 сбп. Перед выдачей ТЗ нужно будет выполнить тестовое на 1000 сбп, тест не оплачиваем. https://docs.google.com/document/d/12pzwLmCPcyIN4oOW24_YQlPw3fAdsD2p_myUtyH3_7w/editКопирайтинг5 заявокЗакрыт5 лет назад