Наполнение интернет-магазина контентом

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Закрыт1 заявка141 просмотр

﻿Здравствуйте Ольга,

мне нужны тексты для магазина на русском языке.

Основные задания находятся в прикрепленном файле.

На этом сайте www.ralf.ru вы найдёте пример контента .

Обязательные условия:

-99% Уникальность всех текстов

-Тексты не должны повторятся между собой и должны быть интересными для читателя.

-Техты должны бытъ оптимированные под продажу и включать в себя ключевые слова из топ запросов по данной теме.

-SEO анализ и уникальностъ техта будут проверятся на техт.ru

5 лет назад
mila-collection
Руслан 
52 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

lacrimosa27
41 год
15 лет в сервисе
Была
год назад
5 лет назад
$200
10 дней
Escrow

Заявки фрилансеров

lacrimosa27
41 год
15 лет в сервисе
Была
год назад
5 лет назад

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