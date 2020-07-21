Наполнение интернет-магазина контентом

﻿Здравствуйте Ольга,

мне нужны тексты для магазина на русском языке.

Основные задания находятся в прикрепленном файле.

На этом сайте www.ralf.ru вы найдёте пример контента .

Обязательные условия:

-99% Уникальность всех текстов

-Тексты не должны повторятся между собой и должны быть интересными для читателя.

-Техты должны бытъ оптимированные под продажу и включать в себя ключевые слова из топ запросов по данной теме.

-SEO анализ и уникальностъ техта будут проверятся на техт.ru