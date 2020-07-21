mila-collection

Руслан mila-collection

 
51 годУкраина/Днепр
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Наполнение интернет-магазина контентом

    Здравствуйте Ольга, мне нужны тексты для магазина на русском языке. Основные задания находятся в прикрепленном файле. На этом сайте www.ralf.ru вы найдёте пример контента . Обязательные условия: -99% Уникальность всех текстов -Тексты не должны повторятся между собой и должны быть интересными ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Тексты для магазина

    Здравствуйте, мне нужны рерайтинг тексты для магазина на русском языке. На [url=https://ralf.ru/]этом[/url] сайте вы найдёте пример . Обязательные условия -100% Уникальность -Тексты не должны повторятся и должны быть интересными для читателя.

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Тексты для обувного Магазина

    Здравствуйте, мне нужны рерайтинг тексты для магазина на русском языке. На [url=https://ralf.ru/]этом[/url] сайте вы найдёте пример . Обязательные условия -100% Уникальность -Тексты не должны повторятся и должны быть интересными для читателя.

    Рерайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад