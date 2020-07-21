Нужно написать текст для лендинга

  1. Биржа фриланса
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Закрытнет заявок204 просмотра

Нужен полноценный додизайновый прототип по блокам лендинга с текстом.

Можно делать в табличном варианте. Чтобы дизайнер дальше верно расположил блоки и текст с визуальными элементами.

По сумме символов думаю до 3000-5000 символов на работу выйдет.

Тематика: страховка.

Напишите в ответ:

1. Примеры ваших работ по лендингам.

2. Срок и стоимость за работу.

3. Когда готовы приступить и на что удобно получать оплату?

5 лет назад
guest_15954016855343
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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