Здравствуйте.

Требуется написать 37 стихотворений. И 37 описаний, к каждому по одному соответственно.

Требования:

1) Каждое не менее 450 символов, не более 700 без пробелов.

2) Уникальность по текст.ру должна быть 98-100%.

3) Любая тема. Главное - грамотность.

4) Всё должно быть написано с учётом орфографии и пунктуации, выдержан стиль речи.

5) Описания должны включать лицо повествования и краткое содержание стихотворения (150-220 знаков без пробелов).

Можете перепечатать неизвестных авторов, можете написать сами. Главное с учётом требований. Все будет проверено.

Оплата: 2500р. на Киви, Яндекс деньги, либо переводом на карту (перевод только между банками РФ).

По срокам, желательно до конца недели. Но, чем быстрее - тем лучше.