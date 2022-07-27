Написать или найти 37 стихотворений

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Стихи, Песни и Проза
Завершен3 заявки620 просмотров

Здравствуйте.

Требуется написать 37 стихотворений. И 37 описаний, к каждому по одному соответственно.

Требования:

1) Каждое не менее 450 символов, не более 700 без пробелов.

2) Уникальность по текст.ру должна быть 98-100%.

3) Любая тема. Главное - грамотность.

4) Всё должно быть написано с учётом орфографии и пунктуации, выдержан стиль речи.

5) Описания должны включать лицо повествования и краткое содержание стихотворения (150-220 знаков без пробелов).

Можете перепечатать неизвестных авторов, можете написать сами. Главное с учётом требований. Все будет проверено.

Оплата: 2500р. на Киви, Яндекс деньги, либо переводом на карту (перевод только между банками РФ).

По срокам, желательно до конца недели. Но, чем быстрее - тем лучше.

3 года назад
E-Art
37 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

MrsCheeks
45 лет
4 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
3 года назад
$44
4 дня
Escrow
Наталья отлично выполнила задание по написанию стихотворений. Точные сроки исполнения, превосходная грамотность, отличный слог. Благодарю за работу.
Отличный заказчик, четкое задание, всегда на связи, своевременная оплата, приятно было сотрудничать.

Заявки фрилансеров

Нурик
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Сабина
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
MrsCheeks
45 лет
4 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
3 года назад

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