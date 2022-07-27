Напишите стихотворение о 10-летней истории любви для свадебного подарка. Включите моменты знакомства, подчеркните достоинства и добавьте юмор. Стих должен быть трогательным и смешным, чтобы вызвать улыбку и слезы смеха.
Написать или найти 37 стихотворений
Здравствуйте.
Требуется написать 37 стихотворений. И 37 описаний, к каждому по одному соответственно.
Требования:
1) Каждое не менее 450 символов, не более 700 без пробелов.
2) Уникальность по текст.ру должна быть 98-100%.
3) Любая тема. Главное - грамотность.
4) Всё должно быть написано с учётом орфографии и пунктуации, выдержан стиль речи.
5) Описания должны включать лицо повествования и краткое содержание стихотворения (150-220 знаков без пробелов).
Можете перепечатать неизвестных авторов, можете написать сами. Главное с учётом требований. Все будет проверено.
Оплата: 2500р. на Киви, Яндекс деньги, либо переводом на карту (перевод только между банками РФ).
По срокам, желательно до конца недели. Но, чем быстрее - тем лучше.
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