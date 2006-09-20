ivko_trans

Николаевич Константин ivko_trans

 
NaN летУкраина/Харьков
17 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

Локализация компьютерных игр и ПО.

  • Joomla и Drupal: Вывод материала с доп. полями

    Здравствуйте. На разрабатываемом сайте необходимо сделать вывод материала с дополнительными полями как, например, тут: http://www.gamezebo.com/iphone-games/gravity-guy/review Т.е чтобы при выводе статьи дополнительно к этой статье выводились ссылки на Overview | Review | User Reviews | Preview | Images ...

    JoomlaDrupal
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Переводчик компьютерных игр

    $1000

    Переводческой артели требуются опытные переводчики, отлично владеющие парой русский&lt;&gt;английский. Тематика переводов: компьютерные игры. Опыт работы по данной тематике обязателен. Наша команда занимается удаленным переводом текстов для российских и украинских компаний разработчиков игр. Расценки, действующие на данное время: 7$ за 1800 ...

    Переводы20 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Перевод договора

    $380

    Требуется переводчик юридической направленности. Для превода договора с английского на русский необходим опытный переводчик. Оплата 4$ за страницу. [email protected]

    Переводы32 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Автор статей на английском языке

    $100

    Для цикла статей по тематике: «портативные устройства» (ноутбуки, батареи к ним и тд) необходим копирайтер, свободно владеющий английским языком и разбирающийся в теме. Обязательное использование ключевых слов. MAIL: ivko_trans (a) mail.ru ICQ: 304961538 Оплата 7$ за 1000 ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Переводчик компьютерных игр

    $500

    Требуются опытные переводчики для локализациии компьютерных игр с/на английский язык. Оплата от 1.5$ за 1000 символов. В зависимости от проекта. Оплата производится по веб-мани или наличными в Харькове (Украина). Стабильная связь онлайн - обязательна. Соискателю ...

    Переводы19 заявок
    Закрыт
    17 лет назад