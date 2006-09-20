Здравствуйте. На разрабатываемом сайте необходимо сделать вывод материала с дополнительными полями как, например, тут: http://www.gamezebo.com/iphone-games/gravity-guy/review Т.е чтобы при выводе статьи дополнительно к этой статье выводились ссылки на Overview | Review | User Reviews | Preview | Images ...
Николаевич Константин ivko_transivko_trans
- Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $1000
Переводческой артели требуются опытные переводчики, отлично владеющие парой русский<>английский. Тематика переводов: компьютерные игры. Опыт работы по данной тематике обязателен. Наша команда занимается удаленным переводом текстов для российских и украинских компаний разработчиков игр. Расценки, действующие на данное время: 7$ за 1800 ...Переводы20 заявокЗакрыт16 лет назад
- $380
Требуется переводчик юридической направленности. Для превода договора с английского на русский необходим опытный переводчик. Оплата 4$ за страницу. [email protected]Переводы32 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $100
Для цикла статей по тематике: «портативные устройства» (ноутбуки, батареи к ним и тд) необходим копирайтер, свободно владеющий английским языком и разбирающийся в теме. Обязательное использование ключевых слов. MAIL: ivko_trans (a) mail.ru ICQ: 304961538 Оплата 7$ за 1000 ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт17 лет назад
- $500
Требуются опытные переводчики для локализациии компьютерных игр с/на английский язык. Оплата от 1.5$ за 1000 символов. В зависимости от проекта. Оплата производится по веб-мани или наличными в Харькове (Украина). Стабильная связь онлайн - обязательна. Соискателю ...Переводы19 заявокЗакрыт17 лет назад