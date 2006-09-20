ivko_trans

Здравствуйте. На разрабатываемом сайте необходимо сделать вывод материала с дополнительными полями как, например, тут: http://www.gamezebo.com/iphone-games/gravity-guy/review Т.е чтобы при выводе статьи дополнительно к этой статье выводились ссылки на Overview | Review | User Reviews | Preview | Images ...