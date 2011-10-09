Задача: Быстро и хорошо сверстать несколько простых страниц и получить за это деньги. Требования: - блочная верстка - W3C-валидность - кроссбраузерность (IE 6+, Chrome, Firefox, Safari, ...
Подкорректировать меню вертумарта и карточки тов.
Есть сайт с вертумартом нужно оформить категорию товаров (дизайн есть), страницу категории и страницу с брендами.. пишите цену и сроки.
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