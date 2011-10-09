Подкорректировать меню вертумарта и карточки тов.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок166 просмотров

Есть сайт с вертумартом нужно оформить категорию товаров (дизайн есть), страницу категории и страницу с брендами.. пишите цену и сроки.

14 лет назад
nikerina
Ирина 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

meriguan02
Антон 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Ирина сразу грамотно и понятно поставила задачу.Никаких проблем. Приятно работать с таким заказчиком!

Заявки фрилансеров

meriguan02
Антон 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад