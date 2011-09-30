Необходимо переверстать главную и внутренние стр.

Необходимо переверстать главную и внутренние страницы сайта. Сайт на Joomla 1.5.

Внимательно, смотрите макет и текущую верстку, не менее внимательно смотрим текущую версию сайта, и смотрим что должно получится.

Оценивайте свои силы, Называйте конкурентно-способную цену. Срок выполнения до 4-5 октября, если раньше готовы доплатить. Оплата ТОЛЬКО по факту исполнения, возможно поэтапная. (Только что кинули на предоплату, так что о предоплате даже и не думайте и не предлагайте!)

В приложении к проекту pdf страниц. и текст. для выбранного исполнителя дадим конечно макет в PSD.

Отпишитесь в проекте и только потом сделайте мне заявку по аське.

Обращайтесь по аське 553125050

Удобнее общаться через скайп.