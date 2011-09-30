http://pix.am/LiLO.jpg пофиксить кнопка не должна быть на след. строке
Необходимо переверстать главную и внутренние стр.
Необходимо переверстать главную и внутренние страницы сайта. Сайт на Joomla 1.5.
Внимательно, смотрите макет и текущую верстку, не менее внимательно смотрим текущую версию сайта, и смотрим что должно получится.
Оценивайте свои силы, Называйте конкурентно-способную цену. Срок выполнения до 4-5 октября, если раньше готовы доплатить. Оплата ТОЛЬКО по факту исполнения, возможно поэтапная. (Только что кинули на предоплату, так что о предоплате даже и не думайте и не предлагайте!)
В приложении к проекту pdf страниц. и текст. для выбранного исполнителя дадим конечно макет в PSD.
Отпишитесь в проекте и только потом сделайте мне заявку по аське.
Обращайтесь по аське 553125050
Удобнее общаться через скайп.
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