Приватный проект для Валенцева Михаила

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка120 просмотров

Поправить кроссбраузерность

14 лет назад
borisy4
Андрей 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 отзывов

Выбранный исполнитель

Sir_Michael
Михаил 
42 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$30
1 день
Задача перед МИхаилом стояла не простая, починить то что не смогли починить те кто создал движок сайта. Михаил оправдал надежды на 101%, всё сделано быстро, четко так как и надо. В дальнейшем будем обращаться только к Михаилу, всем советуем!
Весьма доволен сотрудничеством, обращайтесь еще.

Заявки фрилансеров

Sir_Michael
Михаил 
42 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад