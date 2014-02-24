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Отзывы заказчиков
$500
8 баллов
8 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$200
10 баллов
10 лет назад
Сработали четко в срок, в рамках бюджета. Все пожелания учтены, мое участие как заказчика сведено к минимуму - вебмастер прекрасно разбирается сам, что и как нужно делать. Рекомендую как очень профессионального исполнителя.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, с которым приятно работать.
Сайты «под ключ»
2 отзыва
от $100
нет рейтинга
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нет отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга