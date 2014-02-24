Web2biznes

Андрей Web2biznes

 
38 летРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Сайт - Web2Biznes.ru | Skype - web2biznes | Всегда рад новым проектам.

Качественные сайты под ключ. Профессиональный и ответственный подход к работе, гарантия индексации сайта поисковиками Яндекс, Google и др. Демократичные цены и разумные сроки — http://web2biznes.ru

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Отзывы заказчиков
vavalll
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
$500
8 баллов
8 лет назад
Сайт для фирмы
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
vozzy
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$200
10 баллов
10 лет назад
Сайт визитка дочерней структы компании
Сработали четко в срок, в рамках бюджета. Все пожелания учтены, мое участие как заказчика сведено к минимуму - вебмастер прекрасно разбирается сам, что и как нужно делать. Рекомендую как очень профессионального исполнителя.
Отличный заказчик, с которым приятно работать.
Ответный отзыв
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