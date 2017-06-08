Нужно через АПИ подключаться и скачивать записанные звонки

$30
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки112 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно через АПИ подключаться и скачивать записанные звонки с виртуального телефона ringcentral.

У  ringcentral есть готовый код для подключения.

Логины и ключи доступа получены.

Нужно на моем сайте на вордпресс сделать страницу с 4 элементами:

1 Кнопка подключиться и получить список звонков

2 Таблица списка звонков (с галками для выбора скачиваемых)

3 Кнопка скачать записи разговоров (на хост моего сайта)

4 Таблица уже скачанных записей разговоров

Готовый код на PHP 

7 лет назад
Crazy1c
Сергей 
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад