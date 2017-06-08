Разовая работа, оплата поэтапная, ТЗ в приложении. нужен специалист по 1-С Битрикс.
Нужно через АПИ подключаться и скачивать записанные звонки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно через АПИ подключаться и скачивать записанные звонки с виртуального телефона ringcentral.
У ringcentral есть готовый код для подключения.
Логины и ключи доступа получены.
Нужно на моем сайте на вордпресс сделать страницу с 4 элементами:
1 Кнопка подключиться и получить список звонков
2 Таблица списка звонков (с галками для выбора скачиваемых)
3 Кнопка скачать записи разговоров (на хост моего сайта)
4 Таблица уже скачанных записей разговоров
Готовый код на PHP
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