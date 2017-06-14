Парсить донора в XML файл

Разовая работа, оплата поэтапная, ТЗ в приложении. нужен специалист по 1-С Битрикс.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написать скрипт, который будет запускаться по Cron и парсить инфу от донора.
ТЗ в приложении.
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