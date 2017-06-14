Парсить донора в XML файл

$20
Веб-программированиеЗавершен5 заявок192 просмотра
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Необходимо написать скрипт, который будет запускаться по Cron и парсить инфу от донора.

ТЗ в приложении.

7 лет назад
aleonov
57 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 часа назад
Выбранный исполнитель
codejs_pro
Игорь 
35 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
27 отзывов(-3)
7 лет назад
$50
2 дня
Работой доволен. Игорь сделал все согласно ТЗ и даже больше без лишних вопросов. Учел все замечания и поправил непредвиденные косяки. Отличный исполнитель. Рекомендую.
Доволен сотрудничеством. Грамотное ТЗ. С оплатой все хорошо. Отличный заказчик, рекомендую!
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