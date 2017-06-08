Корректировки сайта на Wordpress

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок156 просмотров
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Добрый день!  

Необходимо привести главную страницу к такому виду, как в файле, в приложении.  

Главная страница сейчас выглядит так: puzinas.ru/new/main2/  

Нужно:  

1. Добавить в шапку телефон, email, кнопку "заказать звонок" 

2. Ниже меню, сделать 6 раскрывающихся по нажатию пунктов в одну строку  

3. Офорить футер, как в файле  Оплата поэтапно или по факту

WordPress
7 лет назад
MrEwret
25 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад