Правки сайта на Битриксе

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки104 просмотра
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Нужно сделать правки на сайте alb.msk.ru   Правки здесь – https://docs.google.com/document/d/1OxEDDAags1by9R2bjLm5tsEppcjcWBchs9I7VouBSjA/edit

Сейчас нужна оценка по срокам и стоимости.   

Соблюдение сроков крайне важно!   

Оплата поэтапно либо в конце 

7 лет назад
input
32 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 отзывов(-2)
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