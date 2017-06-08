Интеграция 1с:Розница с WP Woocommerce

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки365 просмотров
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Необходимо сделать интеграцию 1с:Розница 8 с CMS Wordpress магазином Woocommerce (не знаю как, возможно через с 1с:Предприятие 8 и далее CMS) или рассмотрю варианты интеграции с битриксом, но в приоритете Wordpress – Woocommerce  

Оплата поэтапно либо в конце

WooCommerce
7 лет назад
gwyn-bleidd
Александр 
25 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
3 отзыва