Добавить код сапы на сайт

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Веб-программированиеЗакрыт6 заявок157 просмотров
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Код сапы я дам...

7 лет назад
KSW
46 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
55 отзывов
Выбранный исполнитель
web_86
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 отзывов
7 лет назад
$10
1 день
Мне все понравилось, программист хороший.
Все отлично, быстрая оплата и хорошая коммуникация, буду рад дальнейшему сотрудничеству.