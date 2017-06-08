Разовая работа, оплата поэтапная, ТЗ в приложении. нужен специалист по 1-С Битрикс.
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Разработка страницы регистрации для моб. приложения (корпоративный мессенджер)
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