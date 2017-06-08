Доработать одностраничник на WordPress!

http://a-glazkov.ru/ - Сайт открывается очень долго, так что если хотите посмотреть на сайт) Поставите его на загрузку и идите гулять))) - Собственно в этом то и главная проблема. И то не всегда открывается.

И нужно доработать фотогалерею, прокрутка фоток в слайдере не работает.

Вообще когда создавался одностаничник я думал что его на голом хтмл сделают, но прогер решил все таки подключить админку.

Так что как вариант можно её нафиг убрать, главное что бы все работало.

П.С я поменял пароль к базе, и в конфиг пхп его изменил, но теперь почему то главная страница входа в админку не отображается.