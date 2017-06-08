Доработать одностраничник на WordPress!

Необходимо выводить цены на карточке товара (http://gidrolock.su/komplekty-kvartira/kvartira-ultimate-bl/kvartira-1-gidrolock-ultimate-bl-c-provodnymi-datchikami) после заполнение заявки на сайте. 0. Цена на карточке товара не выводятся 1. Создаем кнопку, пример http://clip2net.com/s/3L9pXdQ 2. По нажатию кнопки выводится всплывающая форма http://clip2net.com/s/3L9qfEy (ссылку на сверстанный дизайн предоставим) 3. После успешной отправки ...
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http://a-glazkov.ru/ - Сайт открывается очень долго, так что если хотите посмотреть на сайт) Поставите его на загрузку и идите гулять))) - Собственно в этом то и главная проблема. И то не всегда открывается.
И нужно доработать фотогалерею, прокрутка фоток в слайдере не работает.
Вообще когда создавался одностаничник я думал что его на голом хтмл сделают, но прогер решил все таки подключить админку.
Так что как вариант можно её нафиг убрать, главное что бы все работало.
П.С я поменял пароль к базе, и в конфиг пхп его изменил, но теперь почему то главная страница входа в админку не отображается.
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