Сделать правки по проекту joomla

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок118 просмотров
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Необходимо устранить дубли страницы, один и то же товар по разным вложенностям а так не должно быть. 

страниц таких 900 штук 

страницы сделаны через обычные материалы

Joomla
7 лет назад
lock3t
31 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
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