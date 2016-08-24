well-men

Иван well-men

 
41 год
14 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$14
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
4
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

rykodelie
Наталия 
49 лет
4 года в сервисе
Была
2 месяца назад
$20
10 баллов
4 года назад
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Хороший заказчик. Понятная задача и моментальная оплата.
Наталия быстро разобралась в техническом задании, прояснила некоторые моменты и легко справилась с выполнением. Рекомендую.
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alena_hotarrow
Алена 
30 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
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Иван, великолепный заказчик. 1) Четко прописанное техническое задание; 2) Быстрая связь; 3) Быстрая проверка; 4) Быстрая оплата + в этой задаче был бонус:) Однозначно рекомендую для сотрудничества.
Задача была сделана быстро и качественно. Все вопросы по задаче были быстро урегулированы. Предоставлены полные отчеты действий.
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NataBena9
34 года
10 лет в сервисе
Была
год назад
$30
10 баллов
8 лет назад
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Было приятно поработать с Иваном! Интересная работа, своевременная оплата, легко идет на контакт.
Отличный исполнитель, предоставил несколько вариантов работ, с легкостью идет на контакт, выполнила все необходимые доработки. Рекомендую.
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PhpSoft
50 лет
17 лет в сервисе
Был
17 часов назад
$80
10 баллов
9 лет назад
Необходимо сграбить сайт
Проект выдался довольно сложный и очень объемный, по причине очень больших объемов сроки растянулись, но Иван отнёсся с пониманием, за что большое спасибо. Рекомендую как грамотного и ответственного заказчика.
Работа была произведена качественно и в срок, рекомендую.
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