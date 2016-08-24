Необходимо доработать сайт на Yii2, написав три простые команды для консоли. Каждая команда имеет описание в классах. Также требуется миграция используемых таблиц и выполнение готовых команд для заполнения таблиц. Подробности о командах и классах представлены в указанных репозиториях.