Необходимо доработать сайт на Yii2, написав три простые команды для консоли. Каждая команда имеет описание в классах. Также требуется миграция используемых таблиц и выполнение готовых команд для заполнения таблиц. Подробности о командах и классах представлены в указанных репозиториях.
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется доработка консольного приложения на Yii2, которое работает с JSON ответами стороннего API. Необходимо реализовать код для сохранения полученных данных в таблицу базы данных. Подробности в прикрепленном ТЗ.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Необходимо перевести 166 записей с 3 полями (по 2-3 слова) в таблице MySQL на 24 языка. Используйте бесплатные библиотеки для перевода через известные онлайн переводчики, возможно с использованием proxy. Готовую таблицу с переводами требуется привести к определенному виду.Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт4 года назад
Необходимо собрать изображения флагов стран с указанного сайта, переименовать их согласно техническому заданию и создать уменьшенные копии с использованием редактора фотографий. Доступ к базе данных phpmyadmin для поиска стран и соответствующего переименования флагов будет предоставлен.Завершен4 года назад
Необходимо собрать изображения флагов стран с указанного сайта, переименовать их согласно техническому заданию и создать уменьшенные копии с помощью редактора фотографий. Подробности изложены в прикрепленном ТЗ.Завершен4 года назад
Требуется заполнить таблицу валют данными из Википедии с использованием phpMyAdmin. Доступ к phpMyAdmin будет предоставлен. Подробности указаны в техническом задании.Завершен4 года назад
Перенести prestashop 1.6 с локального openserver на хостинг. У меня не получается все время выдает ошибку 500. Перенести и научить меня. От вас сроки выполнения. Стоимость.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Проблема отображения ссылок некоторых материалов, появились не правильные, создалась копия нескольких материалов с не правильной ссылкой, причем не правильная ссылка перебивает правильную в отображении материалов. Так же не правильная ссылка появляется в ссылках на ...Системы управления (CMS)12 заявокЗакрыт8 лет назад
- $20
Необходимо нарисовать логотип для сайта, тз в приложенном файле.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $30
Необходимо нарисовать аватарки для сайта тз в приложенном файле.Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен8 лет назад
Техническое задание в приложенном файле. Убедительная просьба не подавать заявку не ознакомившись с содержанием технического задания. Указывать сроки и стоимость работы.Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад