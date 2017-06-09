Создать этикетку с нуля, отрисовать логотип и сделать клеше под сам товар рабочее название AeroPlex, полностью проработать дизайн самого продукта, формат этикетки A4
Адаптация дизайна для дгугого вида упаковки (файл в ai )
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Необходимо срочно адаптировать макет коробки для шампуня для другого вида упаковки.
К проекту приложен макет, который необходимо будет адаптировать под новый вид шампуня. Отличаться от текущего будет размерами коробки, цветом и надписями. Элемент в верхней части необходимо только перекрасить. Элемент "гребешок в подарок" убираем. Сделать необходимо 2 цветовых решения. Шрифты прежние.
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