Дизайнер визиток и листовок для онлайн-конструктора

$15
Дизайн продукцииЗакрыт169 заявок2138 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Крупный Санкт-Петербургский полиграфический комплекс «Группа М» приглашает дизайнеров

на удалённую работу. Нам нужно много визиток и листовок на разные темы,

сделанные в разных стилях. Мы будем использовать их в онлайн-конструкторе для

наших клиентов. 

Основные требования — макеты должны делаться точно по нашим заданиям (размеры, тематика,

текст, цвет), и уровень работ должен быть не ниже, чем у представленных образцов. 

Стандартное задание — Комплект  (пара А4 (210 х 297) - книжной + альбомной ориентации, пара А5 (148 х 210) – книжной + альбомной ориентации, пара А6 (105х 148) – книжной + альбомной ориентации, пара визиток (90 х 50) – книжной +

альбомной ориентации), выполненный в одном стиле, цветовой гамме. Стоимость такого задания — 950 руб. Срок выполнения — 2 дня. Можете быстрее — ещё лучше! 

Если какая-то часть макетов нас не устроит стилистически или из-за несоблюдения требований, мы дадим подробные комментарии и попросим внести исправления до того, как произведём оплату. 

Как получить работу?

1.       Ответьте на эту вакансию. 

2.       Когда вы выполните проверочное задание, и мы его примем, вы получите оплату. После этого

мы предложим вам стандартное задание. Выполнив его, вы можете взять следующее, и так далее. Чем быстрее вы работаете, тем больше зарабатываете!

7 лет назад
IvanovaJA
43 годаРоссия
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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