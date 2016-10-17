Нужен дизайн-макет календаря

$85
Дизайн продукцииЗавершен3 заявки700 просмотров
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#1$75
#2$10

продукт: 3-х секционный календарь по имеющейся примерной концепции  

стиль можно посмотреть на сайте tpr***nn.ru (звезды убираем) 

Клиент занимается поставками цветного металлопроката. 

Задача календаря - отразить индустриальную мощь компании. Развитие и большой ассортимент. Календари дарятся и вешаются у клиентов и служат рекламой. смотрите слоганы и размеры логотипов и телефонов.

Можно пробовать протолкнуть какую то современную идею.  

Варианты, которые делали в прошлые годы: 

http://yadi.sk/i/tavWQU98kCaF2 

http://yadi.sk/i/g7ys0FohkCaGD 

http://yadi.sk/i/kNogcRHpkCaLK

Были еще варианты с самолетами, советские тематики и т.д.

задача: предложить дизайн (идею), отрисовать, шлифануть, подготовка на печать (по требованиям типографии)

Логотип компании в векторе: https://yadi.sk/d/WAgM_pirkEotv

Размеры календаря:

Шапка 330х220мм  4+0 (с ламинацией), картон 300 гр., подложки 330х200 мм 4+0, картон 300гр.,   3 календарных блока  300х145мм 3+0 (серебро), бумага мелованная 90 гр

7 лет назад
websharp
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Победители конкурса
s_el
52 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
10 часов назад
7 лет назад
#1
Очень хороший исполнитель. Профессионал своего дела. Советую!
Благодарю за выбор моей работы в конкурсе и сотрудничество. Рекомендую.
dbound
41 годУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
#2
Все хорошо! Оперативный и инициативный исполнитель. Рекомендую.
Приятно работать с человеком, который быстро откликается на вопросы и чётко ставит задачи! Рекомендую!
Заявки фрилансеров
s_el
52 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
10 часов назад
7 лет назад
#1
dbound
41 годУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
#2
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