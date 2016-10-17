Нужен дизайн-макет календаря

Нужен дизайнер на постоянной основе (1-3 заказа в месяц). создавать макеты афиш, баннеров, билетов, флаеров и проч. для детского театра. Образцы афиш прикрепили. 1-й заказ. Нужно сделать макет афиши новогоднего спектакля А3. с учетом того, что потом в этом же ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
продукт: 3-х секционный календарь по имеющейся примерной концепции
стиль можно посмотреть на сайте tpr***nn.ru (звезды убираем)
Клиент занимается поставками цветного металлопроката.
Задача календаря - отразить индустриальную мощь компании. Развитие и большой ассортимент. Календари дарятся и вешаются у клиентов и служат рекламой. смотрите слоганы и размеры логотипов и телефонов.
Можно пробовать протолкнуть какую то современную идею.
Варианты, которые делали в прошлые годы:
http://yadi.sk/i/tavWQU98kCaF2
http://yadi.sk/i/g7ys0FohkCaGD
http://yadi.sk/i/kNogcRHpkCaLK
Были еще варианты с самолетами, советские тематики и т.д.
задача: предложить дизайн (идею), отрисовать, шлифануть, подготовка на печать (по требованиям типографии)
Логотип компании в векторе: https://yadi.sk/d/WAgM_pirkEotv
Размеры календаря:
Шапка 330х220мм 4+0 (с ламинацией), картон 300 гр., подложки 330х200 мм 4+0, картон 300гр., 3 календарных блока 300х145мм 3+0 (серебро), бумага мелованная 90 гр
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