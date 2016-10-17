Нужен дизайн-макет календаря

Нужен дизайнер на постоянной основе (1-3 заказа в месяц). создавать макеты афиш, баннеров, билетов, флаеров и проч. для детского театра. Образцы афиш прикрепили. 1-й заказ. Нужно сделать макет афиши новогоднего спектакля А3. с учетом того, что потом в этом же ...