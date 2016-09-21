Баннер на стену 130Х240 см у входа в клуб VR

Ищу дизайнера, который делает "вкусные" обложки на кулинарные книги. оплату обговариваю индивидуально, работаю по договору подряда.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нам нужно профессионально сделать вертикальный баннер 130Х240 см на стенку. Тематика виртуальная реальность, есть концепт – атмосфера как в безумном максе(постапокалипс). Задача баннера – будет висеть рядом с дверью клуба виртуальной реальности и должен мотивировать зайти в дверь справа.
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Баннер будет вертикальный. Сделать акцент на персонажей на нем, сделать их крупнее, так что бы эмоции на их лице (даже под шлемами) были хорошо различимы..
Персонажи должны олицетворять обычных людей попавших в мир пост-апокалипсиса – молодые парень и девушка, одежда либо обычная, но потрепанная, либо интересная постапокалиптическая.
Шлемы HTC VIVE, нужно будет протестировать несколько вариантов:
1. У обоих персонажей надеты на лице шлемы HTC VIVE
2 На одном персонаже надет шлем, на другом он надвинут на лоб
3. Без шлемов.
Оружие. Нужно будет протестировать несколько вариантов:
1. В руках обоих персонажей оружие (например пистолеты, мачете или лук как у Рембо).
2. В руках одного персонажа оружие, а в руках второго джойстики от HTC VIVE
Фон.
На фоне мир вроде того, что ты нарисовал, но более детализированный-интересный.
Враги
Враги не должны быть мерзкими зомби, это может отпугнуть часть аудитории. Скорее нужна просто атмосфера надвигающейся опасности, скрытой угрозы со всех сторон.
Главное не мрачно. В нашем клубе не только страшные игры. Хочется чтобы цвета ассоциировались с яркими впечатлениями, поэтому и баннер хотим сделать ярким. Мы думали об классической голливудской приключенческой гамме – оранжевый+синий:
Должно передаваться ощущение, что персонаж находится там (а ведь в этом вся идея – очки виртуальной реальности телепортируют тебя в другой мир).
Мы хотим, чтобы он выглядел более привлекательно – интересно – детализировано. Детали важны, потому как баннер будет висеть во всю стену и любоваться им будут подходить вплотную
Вот по сути идеальный вариант нашего баннера!
Яркие цвета (оранжево-синяя гама).
Двое интересных персонажей разного пола (только шлемы на голову одеть осталось)
Добавить стильный привлекательный текст и готово!
Конечно нельзя использовать конкретно этот МедМакс постер), но я бы точно использовал его в качестве основного референса
Текста такие
НЕРЕАЛЬНОЕ МЕСТО
Клуб виртуальной реальности
снизу ЗАХОДИ со стрелкой вправо
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