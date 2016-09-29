Создание коллажей

Дизайн продукцииЗавершен9 заявок175 просмотров
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Имеется дизайн этикетки для бутылки + описание вкусов. 

Требуется для каждого вкуса создать коллаж состоящий из бутылки и составляющих вкуса, например:

Яблочная жвачка (зеленое яблоко и жвачка)

Клубнично арбузная жвачка (клубника, арбуз и жвачка)

Клубничный капкейк (клубника и капкейк)

Всего 8 вкусов, 2 размера бутылок. Те надо будет сделать 16 картинок. Пример того, что должно получиться в итоге прилагаю

7 лет назад
360focus
Айжан 
42 годаКазахстан
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Krokodila
Дарья 
37 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
7 лет назад
$45
2 дня
Красиво, оперативно, классно! Буду работать еще!
Дуже класний! Із задоволенням працюю далі)
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