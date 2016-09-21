Нужен дизайн афиши/постера А2

Есть готовые макеты, надо их подредактировать, дополнить и сделать листовку А5 с двух сторон. Все файлы во вложении. Если все устроит, то будем разговаривать о постоянном сотрудничестве.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна афиша/постер А2 в кротчайшие сроки (1-2 дня)
Курсы английского.
Все подробности исполнителю.
От кандидата жду:
1. Портфолио работ постеров/афиш (5-10 шт.)
2. Стоимость работы.
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