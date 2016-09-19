Дизайн визиток и рекламного плаката

Необходимо изготовить макеты визиток.
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Требования
- Краткие сроки
- Гарантии
- Хорошие кейсы
По заданию. Необходимо создать с нуля дизайн визиток и дизайн плаката в единой стилистике. Общение будет происходить вживую либо по переписке Weblancer. Отправьте свои работы. Будем работать с лучшим соотношением сроки/кейсы/цена/отзывы
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