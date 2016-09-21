skazka-kr

Андрей Духин skazka-kr

 
44 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

ArtPhotoPaint
Алексей 
32 года
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Обработка фото
Отличный заказчик, рекомендую
Работа, сделана во время и качественно! Рекомендую и сам буду заказывать по мере необходимости!
Ответный отзыв