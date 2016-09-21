Нужно вырезать из фотки девочку со столом как она сыпет песок.
Обработка фотографий1 исполнитель
Завершен
9 лет назад
Нужно вырезать из фотки девочку со столом как она сыпет песок.
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