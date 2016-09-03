Нужен дизайн афиши А2 для студии песочной анимации

Сроки на выполнение 2 дня на привью и 2 дня для доработки.

Нужен дизайн афиши для студии песочной анимации.

ЦА: родители и дети школьного возраста.

Цель: побуждения интереса к услуги студии и как следствие совершение звонка / регистрации на пробное занятие.

Более подробное ТЗ получит выбранный кандидат.

Также кандидату будет предоставлена ссылка на скачивание фото и картинок, которые были собраны.

Требование к кандидату:

- ответственность (соблюдение сроков);

- креативность;

- опыт в разработке макетов афиш (10 на ваш взгляд самых удачных разработанных Вами афиш).

Также назовите цену за которую готовы выполнить работу.

Отбор кандидата будет по принципу цена/качество (качество ранее сделанных работ).