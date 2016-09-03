Нужен дизайн афиши А2 для студии песочной анимации

Необходимо сделать плакат для дальнейшей распечатки на А1 в типографии. Тематика: Юбилей 50 лет женщине. Идей не много, приветствуется креатифф. Можно содрать откуда-нибудь если красиво. Примерно 25 фото. И текст какой-нибудь.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сроки на выполнение 2 дня на привью и 2 дня для доработки.
Нужен дизайн афиши для студии песочной анимации.
ЦА: родители и дети школьного возраста.
Цель: побуждения интереса к услуги студии и как следствие совершение звонка / регистрации на пробное занятие.
Более подробное ТЗ получит выбранный кандидат.
Также кандидату будет предоставлена ссылка на скачивание фото и картинок, которые были собраны.
Требование к кандидату:
- ответственность (соблюдение сроков);
- креативность;
- опыт в разработке макетов афиш (10 на ваш взгляд самых удачных разработанных Вами афиш).
Также назовите цену за которую готовы выполнить работу.
Отбор кандидата будет по принципу цена/качество (качество ранее сделанных работ).
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