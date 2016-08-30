Легкие, мелкие макеты

Верстка полиграфииЗакрыт18 заявок252 просмотра
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Нужен специалист - дизайнер для выполнения небольших работ по веб-баннерам и полиграфии, который на связи постоянно. В том числе доработка, переделка и корректировка уже существующих макетов.

Знания Photoshop, Illustrator. Работа на постоянной основе.

Создать макет карточки (картон), размер визитки, 4+4, по моему нарисованному дизайну.

Просьба оценить макет карточки.

Оплата лучше на Приват.

7 лет назад
ALLEGRO-MUSIC
Евгений 
43 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад