Верстка книги

Верстка полиграфииЗакрыт17 заявок255 просмотров
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Есть примерно 20 иллюстраций. Под каждой примерно по 2 строки текста. Общий объем - примерно 20-30 страниц

Задачка простая - сверстать на их основе электронные книги для публикации на амазоне, PDF, ePUB и какие-там еще есть электронные форматы. Просьба указать в заявке с какими форматами готовы помочь. Книгу также нужно подготовить к обычной печати.

7 лет назад
ifsa
Юрий 
44 годаСША
17 лет в сервисе
Был
2 года назад