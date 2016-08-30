Верстка книги

Суть задачи: есть тексты про Веб, веб-разработку и онлайн-маркетинг, которые нужно внимательно прочитать и дополнить их подходящими по смыслу иллюстрациями. После этого, текст нужно заверстать в InDesign в PDF (для публикации онлайн) по готовому примеру. Детали: — тексты объемом ...