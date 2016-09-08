Рекламный буклет формата А4

Нужен специалист - дизайнер для выполнения небольших работ по веб-баннерам и полиграфии, который на связи постоянно. В том числе доработка, переделка и корректировка уже существующих макетов. Знания Photoshop, Illustrator. Работа на постоянной основе. Создать макет карточки (картон), размер визитки, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создать рекламный буклет. Ярко, красочно, с картинками (предоставлю свои).
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