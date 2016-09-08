Рекламный буклет формата А4

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7 лет назад
guest_14616756098321
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
nality72
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
7 лет назад
$12
1 день
Всем рекомендую данного исполнителя. Очень оперативная работа, предоставлено было несколько вариантов макета на выбор, все исправление производились быстро, на выполнение заказа ушло меньше суток. Спасибо Вам большое)
Отличный заказчик! Четкое тз и своевременная оплата! Спасибо! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!