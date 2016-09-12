Сделать плакат к юбилею

$10
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Необходимо сделать плакат для дальнейшей распечатки на А1 в типографии.

Тематика: Юбилей 50 лет женщине. Идей не много, приветствуется креатифф. Можно содрать откуда-нибудь если красиво.

Примерно 25 фото. И текст какой-нибудь.

7 лет назад
zmitrok62
Дмитрий 
36 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
workofkir
Кирилл 
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$10
3 дня
Сделано все в срок и именно так как хотелось. Рекомендую.
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